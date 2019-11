„Warnhinweise ernst nehmen“

coesfeld. Ein plötzlicher Herztod gehört neben Herzinfarkt und Krebserkrankungen in Westeuropa zu den häufigsten Todesursachen. Einer von neun Männern ist gefährdet, an plötzlichem Herztod zu sterben, bei Frauen ist die Quote ein wenig tiefer. Neben stoffwechselbedingten Faktoren gehören hoher Blutdruck, Fettwerte, Diabetes und Rauchen zu den Risikofaktoren. Die Christophorus-Kliniken und die VHS bieten im Rahmen des Gesundheitsforums Coesfeld einen Vortrag zum Thema „Ist der plötzliche Herztod vermeidbar?“ an. Es referiert Dr. Markus Emmerich, Oberarzt der Medizinischen Klinik 2 bei den Christophorus-Kliniken. Dr. Emmerich gibt an diesem Abend Hinweise zur Vorbeugung und zur Unterstützung im Erkennen von Alarmzeichen.

Von Allgemeine Zeitung