Bereits am Montag war Donald Trump im Pius zu Besuch – und das gleich in mehrfacher Ausführung, denn zum Motto „Amerika“ startete das Bischöfliche Gymnasium in die letzte Schulwoche. Am selben Tag schlüpften die Schüler des Nepomucenums und des Heriburg-Gymnasiums in die Rollen ihrer Kindheitshelden – ob Pokémon oder Popeye, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.

Schlüpfrig bunt ging es am Dienstag am Pius zum Motto Kiez weiter. An diesem Tag besuchte Trump dann auch das Heriburg-Gymnasium zum USA-Motto, während die Schüler am Nepomucenum die Mottenkiste nach Leggings aus den 80ern, Crocs und Vokuhila-Perücken für den perfekten Ruhrpott-Look durchwühlten. Was war das Motto? Ganz klar: Bad Taste!

Mittwoch hatte der schlechte Geschmack auch das Heriburg im Griff und am Nepo hätten die poppigen Leggings auch gleich anbleiben können, denn an dem Tag ging es für die Schüler auf Zeitreise. Hippies, Albert Einstein und die Blues Brothers bevölkerten die Stadt. Einige Schüler nutzen die Reise auch, um in ihr zukünftiges Ich zu schlüpfen. Manege frei hieß es dagegen am Mittwoch am Pius zum Motto „Circus“. „Circus ABIgalli“ lautet übrigens auch das übergeordnete Motto der Abiturienten am Pius in diesem Jahr.

Donnerstag wurde es zum Motto „Halloween“ gruselig am Nepo, während Stars aus Film und Fernsehen ins Pius Einzug hielten und sich das Heriburg an diesem Tag auf seine eigene Zeitreise begab.

Heute wird es noch mal chic am Pius zum Thema Gala – Probeschaulaufen für den Abiball inklusive. Das Heriburg braust heute in Mario Karts durch die Schule. mABIo Kart – nach zwölf Runden im Ziel lautet auch das Abimotto. In ihren Abi-Shirts zum Thema cABIsino – zwölf Jahre Glücksspiel werden auch die Nepomucener heute noch einmal Gas geben. „Das tolle an der Woche war, dass die ganze Stufe die gemeinsame Zeit ausklingen lassen hat und wir dabei sehr viel Spaß hatten“, zieht ein Nepomucener Bilanz. Florian Schütte