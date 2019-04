Wie ein Super-Bowl in Coesfeld

Der Kickoff findet um 15 Uhr auf dem hinteren Rasen des Sportzentrums Süd statt.„Es handelt sich um das erste Football-Spiel in der Stadtgeschichte Coesfelds“, freut sich Fabian Maas, Mitorganisator der Coesfeld Bulls. Er selbst ist als Quarterback (Spielmacher) eine Schlüsselfigur des Teams. „Angefangen hat alles mit sechs Leuten“, erzählt Maas. „Wir haben zusammen American Football geguckt und uns auch selbst Bälle zugeworfen.“ Nach Münster zum dort ansässigen Football-Verein zu fahren, sei allerdings keine Option gewesen. „Deshalb haben wir Kontakt mit der SG Coesfeld 06 aufgenommen“, berichtet Maas. Zwei Jahre später ist die Anzahl der Mitglieder auf 80 gestiegen und die Coesfeld Bulls spielen als 17. Abteilung der SG Coesfeld 06 im offiziellen Ligabetrieb. Der Name ist dabei nicht zufällig gewählt. Passend zum Coesfelder Stadtwappen tragen die Football-Spieler nicht nur den Bullen auf dem Helm, sondern treten auch in den Stadtfarben auf.

Foto: Coesfeld Bulls

„Nach der Gründung haben wir uns direkt dafür entschieden, dass wir ein Jahr ins Training investieren und erst 2019 in den Ligabetrieb einsteigen“, erklärt der 28-Jährige.

Nun treffen die Bulls in der NRW-Liga Gruppe Ost auf die Kachtenhausen White Hawks, die Münster Blackhawks Football II und eben auf den ersten Gegner, die Rheine Raptors. „Wir sind froh, dass wir am 1. Mai endlich spielen“, freut sich der Green Bay Packers-Fan. Dann können die Spieler zeigen, was sie alles gelernt haben. „Unser Training teilt sich in verschiedene Bereiche auf“, erklärt Maas. „Nach einem Aufwärmprogramm gehen wir in kleine Gruppen, die nach den Positionen gebildet werden.“ Auch Taktikschulung steht außerhalb der Einheiten auf dem Programm. Das Training übernehmen dabei zwei engagierte Trainer aus Münster und Paderborn.„Der bisherige Andrang ist ein toller Erfolg“, freut sich Maas über die Teilnahme vieler Football-Interessierter. „Aktuell haben wir Spieler von 14 bis 40 Jahren.“ Besonders hoch sei der Zulauf der Jugend. „In Zukunft steht eine Jugendmannschaft auf der Agenda“, wagt Maas einen Blick in die Zukunft. In der Gegenwart steht nun das erste Football-Spiel an.