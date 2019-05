Workshop-Mix lockt zum Helker Berg

Grafitti sprühen, Beatboxen, Longboard fahren und selbst alkoholfreie Cocktails mischen – all das bietet das Baumberge Culture Camp, das am Samstag (25. 5.) stattfindet. Um 12 Uhr startet das Jugend-Kultur-Festival, das im Rahmen des NRW-Landesprogramms „Kulturrucksack“ angeboten wird, auf dem Gelände am Sportzentrum Helker Berg in Billerbeck. Es ist eine Kooperationsveranstaltung der Kommunen Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck, Nottuln, Rosendahl und des Kreises Coesfeld.

Von Allgemeine Zeitung