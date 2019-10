Für Schalke professionell FIFA zocken

Wenn morgen Mittag das Revier-Derby steigt, drückt Julius Kühle natürlich seinem FC Schalke 04 die Daumen – ganz in echt. Und manchmal spielt er für Schalke beim Derby auch selbst mit – dann allerdings vor der Konsole. Als E-Sport wird das wettkampfmäßige Spielen von Video- beziehungsweise Computerspielen nach festgelegten Regeln bezeichnet. Doch wie sportlich ist das Zocken an der Konsole oder am Computer? Junge-Szene-Mitarbeiterin Kristin Kesselmann hat sich in der Szene umgehört und mit dem 17-jährigen E-Sportler gesprochen.

Von Allgemeine Zeitung