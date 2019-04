Sehreisen in tropische Gefilde

Ganz anders inspiriert sind die Arbeiten von Wiebke Tiessen. Sie stehen in der ersten gemeinsamen Ausstellung für die Entdeckung des persönlichen Nahbereichs. In luftigen Acrylzeichnungen nimmt sie den Betrachter mit in ihr Atelier und zeigt Ausblicke aus dem Atelierfenster, spielt mit dem Kontrast Innen und Außen und fängt in den farbigen Zeichnungen die wesentliche Stimmung des Lichtes und des Augenblickes ein. Oft dabei ist der Hund Oskar: eingerollt schlafend, am Knochen nagend oder gelangweilt wartend, bis das Malen ein Ende hat. Durch alle Bilder zieht sich bei ihr die Faszination für das Lebendige. Steht der Hund mal still wie im Acrylbild „Herbstwald“, sind es die Baumwurzeln und das farbige Laub, die zu Akteuren werden.

In seiner Begrüßungsansprache freute sich Thomas Zimmermann als Leiter des Naturschutzzentrums darüber, wie bunt und vielfältig der Ausstellungsraum des Naturschutzzentrums auch durch diese Ausstellung genutzt wird und neues Publikum anzieht. Musikalisch umrahmt von Musikstücken von Satie und Bach präsentiert von Cordula Eing und Katrin Hesemann, wurden die rund 80 Besucher der Vernissage im Anschluss von den Künstlern, die beide am Nottulner Gymnasium als Kunstlehrer tätig sind, in die Ausstellung eingeführt. 7 Die Ausstellung „Nah.Fern.Jetzt.“ ist noch bis zum 30. Juni zu sehen und täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.