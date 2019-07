Krönender Abschluss einer Ära

Darup. Normalerweise ist Robert Hesker dafür bekannt, dass er die Vögel für das Schützenfest der Daruper Magdalenen-Bruderschaft baut und nicht, dass er diese auch noch von der Stange schießt. Schließlich pflegte er in den vergangenen Jahren stets zu sagen: „Ich schieße nicht auf meine eigenen Vögel.“ Doch in diesem Jahr ist alles anders – der seit mittlerweile über 15 Jahren als Hauptmann tätige Hesker wollte unbedingt das Federvieh herunterholen. „Ich werde mein Amt als Hauptmann aufgeben, und das wollte ich am liebsten als König“, erklärt der neue Schützenkönig seinen Sinneswandel.

Von Leon Eggemann