Darup. Nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in der Billerbecker Straße in Darup sind zwei Anwohner schwer verletzt worden. Die 77-jährige Hausbewohnerin erlitt Verbrennungen und wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch ihren 79-jährigen Ehemann brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

Von Leon Eggemann