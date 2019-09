Kirchliches Leben in Darup erhalten

Darup. Gemeindemitgliederzahlen schwinden. Das Geld für die kirchlichen Aufgaben wird knapper. Um das kirchliche Leben auch auf dem Dorf zu erhalten, war in Darup bereits nach dem Zusammenschluss der Nottulner Gemeinden zur Großgemeinde St. Martin ein Förderverein gegründet worden. Jetzt kommt noch ein weiteres, schon seit längerem angestrebtes Instrument dazu. Am Freitagabend wurde bei einer Versammlung des Fördervereins – nach vielen Vorplanungen und -gesprächen insbesondere mit der Bezirksregierung – eine Stiftung ins Leben gerufen. Immer dann, wenn die Pfarrgemeinde oder das Bistum Münster, die man weiter in erster Linie in der Verantwortung sieht, finanziell passen müssen, soll sie neben dem Förderverein dazu beitragen, dass Mittel zur Verfügung stehen, um kirchliche Gebäude zu erhalten und zu erneuern, sakrale Dienste zu ermöglichen, die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit zu unterstützen.

Von Detlef Scherle