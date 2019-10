Äpfel im Brot und als Stempel der Renner

Darup. Kiloweise schleppen die Apfelpflücker und -Besitzer ihre selbst gezüchteten und selbst geernteten Äpfel zur mobilen Apfelsaftpresse, die das traditionelle Apfelfest auf dem Alten Hof Schoppmann wieder bereicherte. „Das sind so circa 200 Kilogramm, die wir bei uns gepflückt und hierher gebracht haben. Allerdings muss man sich vorher anmelden, damit man aus seinen eigenen Äpfeln leckeren Saft gepresst bekommt“, berichtet Daniel Engelhardt aus Havixbeck. Er ist einer von vielen Apfelbaumbesitzern, die ihre Äpfel herbrachten. Nur knackige Äpfel ohne Faulstellen werden in die Saftpresse gegeben. Das ist schon wahre Fließbandarbeit vom Pressen bis zum Abfüllen in Fünf-Liter-Kanister, die dort geleistet wird. „Wir zahlen fünf Euro pro Kanister und können das ganze Jahr über unseren eigenen Apfelsaft trinken“, freute sich Engelhardt über das Endergebnis.

Von Elvira Meisel-Kemper