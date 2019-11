St. Martin mit Laternen empfangen

An der Kita St. Marien startet der Umzug. Viele Kinder warten wie Maja und Carlotta aufgeregt darauf, dass es losgeht. Endlich treten die Feuerwehrmänner neben die Blaskappelle und gehen los. Zu den Klängen vom Martinslied und von „Ich geh mit meiner Laterne“ geht es einmal durch ganz Darup. Ziel des Umzugs ist der Schulhof, wo die Martinsgeschichte eindrucksvoll nachgestellt werden soll.

Als der Umzug auf dem Schulhof ankommt, ist ein Bereich abgesperrt und hell erleuchtet. Die Kinder versammeln sich rund um die Fläche, schließlich wollen alle etwas sehen und den Mann auf dem Pferd mit Laternen willkommen heißen: Auf dem Pferd geritten zeigt St. Martin „Ehrenmut“, wie es in dem Kinderlied heißt, und teilt seinen Mantel mit einem armen Bettler. „Und so erinnern wir jedes Jahr an diesen besonderen Mann, Martin“, endet die Geschichte, denn im Laufe seines Lebens hat dieser vielen geholfen und sich nicht durch den Spott von anderen beirren lassen. Nach dem Schauspiel verteilt der heilige Mann Martinsgänse an die Kinder. Vorbestellt wurden 220 Gebäckstücke, die nun von den Mädchen und Jungen angenommen werden.

Organisiert wurde der Martinsumzug von der Nachbarschaft Unterdorf Darup. Zum ersten Mal hat Sebastian Paus die Rolle des Matin übernommen, der Bettler wurde von Stephan Potthoff gespielt. Gut 450 Leute haben am Umzug teilgenommen. „Es ist toll, dass der Umzug hier im Dorf so gut angenommen wird und viele Leute da sind. Das Team ist wie jedes Jahr engagiert und die Zusammenarbeit ist einfach gut“, resümiert Sascha Hölter von der Nachbarschaft Unterdorf und dankt den Sponsoren: Die Sparkasse Westmünsterland hat die Martinsgänse gespendet, die Volksbank Nottuln den BMV-Nottuln und der Glühwein wurde von der Grotteria aus Darup gespendet.