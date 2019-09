EM in Belgien

Antwerpen (dpa) - Die deutschen Volleyballer brauchen endlich ihren ersten EM-Sieg. Nach den Niederlagen in Gruppe B gegen Serbien und Belgien zum Auftakt will der Vize-Europameister von 2017 am heutigen Montag (17.30 Uhr/Sport1+) Österreich schlagen.