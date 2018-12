Vor Rückreise ruft der Frisör

Zu Hause – das ist im fernen Japan. Hinako Saito ist 16 Jahre alt und wohnt in Akita, einer Großstadt im Norden des Landes. Für ein Jahr lang hat sie ihre Heimat verlassen und wohnt bei Familie Quadt in Gescher.

„Eine Freundin von mir war schon mal in Deutschland. Ihr hat es gut gefallen und sie sagte, es sei ein schönes Land. Deswegen wollte ich auch hierher“, sagt Hinako. Mona und Marei, die Töchter der Familie, interessieren sich sehr für Asien und Japan – also entschloss sich die Familie, eine Austauschschülerin bei sich aufzunehmen.

Ohne Deutsch sprechen, lesen oder schreiben zu können ist Hinako im Sommer von Japan zuerst nach Frankfurt gereist, um dort für drei Wochen einen Grundkurs in Deutsch zu besuchen. Seit August lebt sie bei Familie Quadt. Der Kurs sowie die ständige Kommunikation machen sich bezahlt: Sehr gut spricht sie mittlerweile Deutsch, die Familie muss sich längst nicht mehr auf Englisch mit ihr verständigen.

Dennoch sei die Anpassung an ein komplett anderes Land schwierig, sagt Hinako. Zuvor hatte sie Japan noch nie verlassen.

Gemeinsam mit Marei geht die junge Japanerin in die neunte Klasse des Heriburg-Gymnasiums in Coesfeld. Sie verfolgt mit Marei den Unterricht. „Außer Latein, da geht sie in die achte Klasse“, sagt Marei. Hinakos Alltag ist durchgeplant: 6 Uhr aufstehen, um 7 Uhr fährt sie mit dem Bus nach Coesfeld, Unterricht hat sie häufig bis nachmittags und zu Hause angekommen macht sie Hausaufgaben und lernt viel. Ein Vokabelheft mit deutschen Wörtern hat sie auch.

In Japan, erzählt Hinako, sehen alle Schüler durch die Schuluniform und sogar den gleichen Haarschnitt zum Verwechseln ähnlich aus. Ob sie es gut findet, dass es in Deutschland keine Uniformen gibt? Energisch nickt Hinako. „Hier kann ich aussehen, wie ich möchte“, meint die Japanerin. Kurz nach der Ankunft in Deutschland hat sie sich Ohrlöcher stechen lassen, ihre Haare sind nun länger als gewöhnlich und sie darf sich schminken – all das wäre in Japan unvorstellbar. Bevor sie wieder zurückreist, muss sie also zum Frisör – und die Ohrlöcher müssen wieder zugewachsen sein.

Aufgefallen sind Hinako auch die Feste, die in Deutschland gefeiert werden. Halloween? Kannte sie bisher nicht. Auch die Vorweihnachtszeit wird in Japan nicht zelebriert. „Ich finde Weihnachtsmärkte toll“, sagt Hinako. In Gescher und Münster war sie mit der Familie bisher. Auch die schön geschmückten Häuser gefallen ihr.

Bis Hinako zurück nach Japan reist, sind es noch sieben Monate hin. Über Weihnachten fährt die Familie nach Dänemark, auch Berlin und Köln stehen noch auf dem Reiseplan. Marei ist sich sicher, dass es schon bald einen Gegenbesuch in Japan geben wird. Am liebsten würde sie dort, wie Hinako jetzt, ein Austauschjahr machen. Fleißig Japanisch lernt sie dafür schon.