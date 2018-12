Verstärkung für die Messdienerschar

Pfarrer Hendrik Wenning freute sich, eine so große Messdienerschar rund um den Altar zu haben. In seiner Predigt ging er auf die zahlreichen Dienste in der Kirche ein. Dank sprach der Pfarrer den Eltern aus, die ihre Kinder motivierten. Nach der Segnung der bronzenen Umhängekreuze, die die Messdiener beim Dienst am Altar tragen, wurden die 18 „Neuen“ von Pfarrer Wenning und den Gruppenleitern per Handschlag feierlich aufgenommen.

Musikalisch umrahmt wurde die Aufnahmefeier von der Kirchenband unter Leitung von Kantor Reinhard Mensing. Einige Kinder wiesen in einer kleinen Darstellung darauf hin, dass Advent eine Zeit der Einkehr und Ruhe sein sollte. Nicht nur den kleinen Akteuren, sondern vielmehr den 18 neuen Ministranten galt der riesige Applaus der Gemeinde zum Ende der Messfeier.

Bereits an Weihnachten werden die 18 Jungen und Mädchen als Ceroferare (Leuchtenträger) den Festgottesdienst begleiten. Die Messdienerschar zählt derzeit circa fünfzig Leiter sowie neunzig weitere Jungen und Mädchen.