Gescher. Einen Koffer mit einem Messgerät haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Gescher aus einem Auto gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Es hatte zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 4.15 Uhr, an der Fabrikstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung