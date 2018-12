4000 Quadratmeter kommen hinzu

Gemeinsam mit Geschers Bürgermeister Thomas Kerkhoff, dem Planungsbüro Eiling & Partner sowie Vertretern der ausführenden Unternehmen haben die drei Geschäftsführer Ludger Witte, Matthias Roterring und Thorsten Paul dazu jetzt eine Baustellenbegehung vorgenommen.

Bei der Auswahl der Unternehmen für die Baumaßnahme war es WiRoPa laut Pressemitteilung besonders wichtig, Unternehmen aus der Region zu berücksichtigen. „Das ist uns mit unserem Planungsbüro Eiling & Partner aus Ahaus und den ausführenden Unternehmen Bauunternehmung Scharlau aus Legden, Stahlbau Benning aus Epe und GaLaBau Vortkamp aus Heek bisher sehr gut gelungen“, so die drei Geschäftsführer. Mit der Fertigstellung der Hallenerweiterung rechnet WiRoPa gegen Mitte nächsten Jahres.

Seit der Firmengründung 2009 zeichnet das Unternehmen ein beständiges Wachstum aus. „Und zwar eines mit Augenmaß“, betonen Ludger Witte, Matthias Roterring und Thorsten Paul unisono. Dabei übersehen sie nicht, dass nicht nur die besondere Ausrichtung des Firmen-Portfolios (Anfertigung von XXL-Produkten) ihnen in die Karten spielt, sondern auch die sehr gute Unterstützung sowie die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Gescher. „Dieses Gesamtpaket macht es Unternehmen leicht, sich langfristig für einen Standort zu entscheiden und sich an ihn zu binden“, sind sich die WiRoPa-Chefs einig.

Der Stahlexperte ist übrigens Arbeitgeber für inzwischen rund 100 Mitarbeiter und bildet darüber hinaus in verschiedenen Berufszweigen auch selbst zukünftige Fachkräfte aus. Auch für das nächste Jahr sind noch Ausbildungsplätze zu vergeben. Zudem seien Initiativbewerbungen immer willkommen – dieses richte sich sowohl an Facharbeiter im Bereich Laser-/Plasmaschneiden und Abkantpressenbediener als auch an technisch versierte Quereinsteiger.