Gospelchor Spirit Voices zaubert Lächeln ins Gesicht

Mit einem Lächeln im Gesicht ins neue Jahr starten... Gesangliche Unterstützung bei diesem Vorhaben bietet der Gospelchor Spirit Voices unter der Leitung von Albert Göken. „With a smile on your face“ lautet das Motto für das nächste Konzert, das am 12. Januar 2019 im Theater- und Konzertsaal am Borkener Damm stattfindet. Unter Hochdruck und mit viel Vorfreude bereiten sich die Chormitglieder sowie die interne Trommlergruppe „Spirit Drums“ auf diese Darbietung mit vielen neuen Stücken vor. Die Konzertkarten, die sich nach Mitteilung des Chores auch bestens als Weihnachtsgeschenk eignen, sind im Vorverkauf bei der Volksbank Gescher eG und „Ihr Buchladen“ erhältlich. Der Eintritt kostet zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder (bis 14 Jahre).

Von Allgemeine Zeitung