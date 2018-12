26 Teams wollen den Pokal

Gescher. Für viele Gescheraner ist die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Nachbarschaften das lokale Sportereignis des Jahres. Auch die 29. Auflage verspricht wieder spannende Spiele und jede Menge Tore. Die Dreifachhalle am Borkener Damm war in den letzten Jahren stets sehr gut besucht, der Veranstalter SV Gescher hofft auch für dieses Turnier auf ähnlich gute Besucherzahlen. In diesem Jahr gehen 26 Teams an den Start. Als Titelverteidiger muss das Brandenburger Tor aber bereits in der Vorrunde gegen harte Konkurrenz bestehen. Denn in der Gruppe A mit den Teams An den Bachgärten, Weningseck, Zur Rauschenburg und Kipkerhook treffen sie auf einige der vermeintlichen Mitfavoriten. Aber auch die anderen Gruppen haben es in sich, und es könnte schon in der Vorrunde zu Favoritenstürzen kommen. Die weiteren Gruppen im Überblick:

Von Allgemeine Zeitung