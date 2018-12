Gescher. Am kommenden Sonntag (23. 12.) um 16 Uhr singt der Chor deCHORation aus Gescher besinnliche Lieder in der Kapelle von Haus Hall und stimmt so auf das Weihnachtsfest ein. Die Chormitglieder laden zum Zuhören und Mitsingen ein.

