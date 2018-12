Wechsel im Vorstand des Schul-Fördervereins

Nach vierjähriger ehrenamtlicher Vorstandsarbeit als Kassenwartin hat der Förderverein der Pankratiusschule Alina Homann (2.v.l.) verabschiedet. Die Vorstandskolleginnen bedankten sich für ihr tolles Engagement. Sie habe maßgeblich dazu beigetragen, dass in dieser Zeit schöne Anschaffungen und erfolgreiche Projekte für die Pankratiusschule realisiert werden konnten. Als Nachfolgerin wurde in der Mitgliederversammlung Tina Pöpping zur Kassenwartin gewählt. So kann der Förderverein weiterhin auf eine gute Unterstützung zählen, heißt es. Das Bild zeigt die Übergabe der Vereinskasse an das neue Vorstandsmitglied (v.l.): Judith Könning (Schriftführerin), Alina Homann (ehemalige Kassenwartin), Tina Pöpping (Kassenwartin), Christina Roßberg (1. Vorsitzende) und Mareike Pelz (2. Vorsitzende).

Von Allgemeine Zeitung