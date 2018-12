Die Könige sind bereit

Hochmoor (bv). In den Startlöchern stehen bereits die Sternsinger in der Kirchengemeinde St. Stephanus. Anfang Januar werden sie in königlichen Roben durch das Dorf ziehen und um Spenden für Kinder in Not bitten. Gut vorgearbeitet hat die Messdiener-Leiterrunde mit der Kontrolle der Gewänder und der Gruppeneinteilung. 31 Kinder in neun Gruppen sind bereit für diesen Dienst im Rahmen der weltweit größten Aktion von Kindern für Kinder. Am Donnerstag (3.1.) erfolgt um 15 Uhr die Gewänder-Ausgabe im Pfarrheim. Der Aussendungsgottesdienst ist am Samstag (5.1.) um 9 Uhr. Dazu sind alle Gemeindemitglieder geladen. Dann wird Pfarrer Hubert von der Heide auch die Kreide für die Anbringung der Segenswünsche segnen.

Von Allgemeine Zeitung