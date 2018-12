Weg frei für Millionen-Investitionen

Während CDU und Grüne das Zahlenwerk als wichtigen Schritt zur Haushaltskonsolidierung werteten und zustimmten, kritisierten SPD und UWG, dass die Erhöhung der Grundsteuer B nicht zurückgenommen werde, um die Bürger zu entlasten. „Es ist an der Zeit, die Steuererhöhungen zurückzufahren“, so SPD-Sprecher Ansgar Heming mit Blick auf die jüngsten Jahresabschlüsse der Stadt Gescher in Millionenhöhe. Ins gleiche Horn stieß Werner Bönning (UWG). „Wir haben gerade die Nase überm Wasser“, hielt CDU-Sprecher Egbert Kock dagegen. In dieser Situation Anträge zu stellen, ohne zu sagen, wie das bezahlt werden solle, und zeitgleich Steuersenkungen zu fordern sei „populistisch“.

Fest steht, dass die Stadt Gescher 2019 kräftig investieren wird. Die dicksten Brocken sind der Neubau des Rettungszentrums, die Modernisierung der Pankratiusschule, die Sanierung des Theatersaales, Straßenausbauten und der Bau der K 44n. Für Grunderwerb stellt die Stadt über 1,4 Mio. Euro bereit. Berücksichtigt werden auch Anträge, die im Haupt- und Finanzausschuss eine Mehrheit gefunden haben, etwa mehr Geld für Spielplätze oder eine neue Zu-/Abfahrt am Sportzentrum Ahauser Damm.

Mehrfach angesprochen wurde das schlechtere Klima im Rat. „Die Kultur des Austausches hat sich verändert, ich finde zum Negativen“, stellte Ansgar Heming (SPD) fest. Werner Bönning (UWG) appellierte, zu einer sachlichen Arbeit zurückzukommen. CDU-Sprecher Egbert Kock warf der Opposition dagegen vor, das „Bedrohungsbild“ einer schwarz-grünen Mehrheit zu malen.