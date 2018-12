Unbekannte stehlen Traktor-Technik

Gescher. Auf das Zugmaul hatten es Unbekannte abgesehen, die sich in Gescher an zwei Traktoren eines landwirtschaftlichen Betriebes zu schaffen machten. An den beiden Fahrzeugen der Marke John Deere entwendeten sie die Anhängerkupplungen, an einem auch den hydraulischen Oberlenker. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 19 Uhr, in Estern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung