Krippenspiel und Friedenslicht

Gescher. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt an Heiligabend zu 15 Uhr in die Gnadenkirche ein. Im Familiengottesdienst wird die Theatergruppe unter Leitung von Svetlana Bobrov mit einem Krippenspiel den Gottesdienst mitgestalten. Die Pfadfinder haben sich angekündigt und werden das Friedenslicht aus Bethlehem in den Gottesdienst bringen. Die Gottesdienstbesucher können sich eine Kerze mitbringen und an dem Friedenslicht entzünden und so den Frieden mit nach Hause tragen. Die Kirchengemeinde hält auch einige Kerzen bereit, die (gerne gegen Spende) zur Verfügung stehen. Um 16.30 Uhr feiert die Kirchengemeinde im Gemeindehaus in Hochmoor und um 18 Uhr in Gescher die Christvesper. Natürlich können auch in diesem Gottesdienst Kerzen an dem Friedenslicht entzündet werden. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird in Hochmoor, am 2. Feiertag in Gescher jeweils um 11 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst gefeiert.

Von Allgemeine Zeitung