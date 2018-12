Päckchenaktionzu Weihnachten für Tafelkinder

Fahrzeuge sind der Brüder Traum. Während der zehnjährige Mustafa ferngesteuerte Monstertrucks liebt, bewundert sein achtjähriger Bruder Majaba Lamborghini. Am Freitagmittag hatten sich die beiden gemeinsam mit Vater Abdol Ghafoor aus Afghanistan in die lange Schlange an der Tafel Gescher eingereiht und warteten geduldig auf ihr Weihnachtspäckchen. „Ganz super“, lobt der Vater diese Aktion für Kinder, die Kinder der Brictius-Grundschule Schöppingen initiiert hatten. Sie spendeten Weihnachtspäckchen für Kinder von Tafelkunden in Gescher. Die Schöppinger Schüler taten das, weil sie nach einem großen Wasserschaden selbst Hilfe erfahren hatten. Strahlende Kinderaugen belohnten diese Aktion. Foto: Helene Wentker

Von Allgemeine Zeitung