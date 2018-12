Kinderchor erfreut kfd-Mitglieder bei besinnlicher Feier

Unter dem Thema „Vom Dunkel ins Licht“ lud das Team der kfd Gescher jetzt die Mitglieder ein. Im gut gefüllten Saal verbrachten circa 120 Frauen einen besinnlichen Nachmittag mit Geschichten und Texten. Dazu wurden immer wieder Lieder gesungen. Wie schon in den letzten Jahren hat sich Familie Grimmelt wieder etwas Besonderes zur Kaffeepause einfallen lassen. Ein Tannenbäumchen und selbstgebackener Apfelstrudel an Vanillesoße schmückte die Teller. Die „Ansprache einer Kerze“ und ein Lichtertanz machten deutlich, dass die Adventszeit eine Zeit des Lichtes ist. Zum Abschluss des Nachmittages überraschte der Kinderchor (Bild) unter Leitung von Reinhard Mensing die Frauen mit Liedern. Besonders das Lied „Wartet nicht, wartet nicht, zündet an das Friedenslicht“ passte zum Thema des Nachmittags, so die kfd.

Von Allgemeine Zeitung