Wie aus dem kleinen Emanuel der Schutzengel eines großen Königs wird

„Ach, was würde ich dafür geben, wenn ich auch ein Schutzengel sein dürfte. Aber ich habe ja noch nicht einmal Flügel.“ Klein-Emanuel (Marit Vortmann) ist traurig. Doch dann schickt Erzengel Gabriel ihn auf die Erde herab mit dem Auftrag, Schutzengel eines Königs zu werden und deshalb einem Stern zu folgen... So beginnt das Krippenspiel um die Weihnachtsgeschichte, das zwölf Grundschulkinder am heutigen Heiligabend um 16 Uhr im Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius und St. Marien aufführen werden. Begleitet von fünf Frauen aus dem Familiengottesdienst-Vorbereitungskreis und von der Musikgruppe „Anklang“ haben sich die kleinen Darsteller auf diesen Auftritt gut vorbereitet. Jetzt ist Emanuel unterwegs, findet aber weder Palast noch Hotel, die eines Königs würdig wären. Traurig ist er, als er auf ein Schaf trifft, das ihm von einem Stall erzählt. In dem soll ein armes Paar soeben ein Kind bekommen haben. „Beschütz du doch das Kind“, rät das Schaf. So kommt es. Wie alle Jahre wieder dürfen sich die Gottesdienstbesucher erneut freuen auf eine alte Geschichte neu erzählt. Foto: Kortbus

Von Allgemeine Zeitung