Drei Jungen beschädigen sieben Autos

Gescher (ds). Rund 5000 Euro Gesamtschaden an mindestens sieben am Prozessionsweg und Neuen Weg abgestellten Fahrzeugen haben drei 13- bis 14-jährige Jungen aus Gescher am Freitag angerichtet. Ein Geschädigter, der den Vandalismus zufällig beobachtete, konnte zusammen mit Familienangehörigen zwei von ihnen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der dritte konnte auch noch ermittelt werden. Die Polizei übergab die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten.

Von Detlef Scherle