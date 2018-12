Gescher (ds). Ungebetene Gäste hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Seniorenwohnheim an der Marienstraße. Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen sie in das Gebäude ein, brachen im Bürotrakt Tresore auf und ließen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe mitgehen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Tel. 02561 / 9260 an die Kripo in Ahaus wenden.

Von Detlef Scherle