Schicksalhafte Zeitenwende

Wenig später setzt der Kleine sein selbstvergessenes Spiel mit Norbert und Anni Furth fort, während seine Mutter eine (Lebens)geschichte erzählt, die so gar nicht zu Weihnachten zu passen scheint. Oder gerade?

Schöne Erinnerungen an die Weihnacht ihrer Kindheit? Die hat die 33-jährige Christin aus Agbor im nigerianischen Bundesstaat Delta nur wenige: Sie erzählt von Eltern, die zum Fest gutes Essen kochten und ihren Kindern neue Kleidung kauften. Vom Lied „We wish you a merry Christmas“, das man gemeinsam anstimmte. Bei dieser Erinnerung lacht sie kurz.

Doch Trauer und Schwere legen sich schnell wieder auf ihr Gesicht. Und in Gedanken reist Sofia O. zurück ins Jahr 2008, als ihr Leben eine schicksalhafte Wende nahm. Es geschah an dem Tag, als „eine Gruppe Männer bei uns auftauchte und wollte, dass wir ihnen beitreten“. Eine Gruppe, sagt sie, die mordend durch das Land zog. Als sich die Familie weigerte, hätten die Angreifer ihre Eltern ermordet. Ihr selbst und dem Bruder gelang die Flucht. Sofia O. zeigt schwere Narben an den Beinen. Bleibende Merkmale einer grausamen Zeitenwende. Irgendwie habe sie sich zu Fuß, mit Bus, Auto oder Fahrrad über Libyen nach Italien durchgeschlagen, wo sie im September 2008 strandete. Den Kontakt zum Bruder habe sie unterwegs verloren. 2009 hörte sie über andere Nigerianer von ihm. Doch die Verfolger von einst hätten ihm weiter nach dem Leben getrachtet und am Ende getötet, sagt sie mit versteinertem Gesicht.

Auch in Italien riss ihre ganz persönliche Leidensgeschichte nicht ab. Der Mann, den sie dort kennenlernte und an den sie sich band, stammte wie sie aus Nigeria. 2016 kam Sohn Christian zur Welt. Doch der Vater des Jungen habe sie immer wieder geschlagen, bedroht, sei in der zweiten Schwangerschaft sogar mit einem Messer auf sie losgegangen, erzählt Sofia. „Wenn ich nur an seinen Namen denke, werde ich wütend, mein Blutdruck steigt“, fährt sie auf Englisch fort.

In Italien sei sie von Haus zu Haus gezogen, habe Kleidung zum Kauf angeboten, und sich mit dem Verdienst über Wasser gehalten.

Doch die Übergriffe in der Schwangerschaft brachten das Fass zum Überlaufen. Man habe ihr geraten, nach Deutschland, nach Aachen, zu gehen, sagt Sofia O. Das tat sie. Am 26. März dieses Jahres kam sie an; einen Tag später lag sie schon im Krankenhaus. Man fand eine Pflegefamilie, die in der Zeit den kleinen Christian aufnahm. Im April gebar Sofia O. ihren zweiten Sohn und nannte ihn Blessed. Über Bochum, Sitz des Bundesamtes für Migration, und dem Erstaufnahmelager in Bielefeld kam sie mit ihren Kindern vor zwei Monaten nach Gescher. Ihr Asylverfahren laufe, bestätigt Norbert Furth.

Weihnachten 2018, sagt die junge Mutter, werde sie mit einer Landsmännin und deren kleiner Tochter in Bielefeld feiern. Die besitzt, was Sofia O. sich in ihrer Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße sehnlichst wünscht: Ein eigenes Appartement. Doch zunächst übt sie sich, unterstützt von Frau Ubbenhorst, in deutscher Sprache. Wie es im neuen Jahr weitergehen wird, weiß Sofia O. nicht. „Mein Leben war schwierig“, sagt sie und schaut auf Christian, als der soeben den Weihnachtsstern in seinen kleinen Händen hält.