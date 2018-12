Radio gibt 5000 Euro fürs Reiten

Gescher/Stadtlohn. Die Johannes-Reithalle, das Reittherapiezentrum Stadtlohn für den Kreis Borken, hatte schon kurz vor Weihnachten Bescherung. Der Chefredakteur von Radio WMW aus Borken, Lennart Thies, und seine Mitarbeiterin Lea Paßlick erschienen mit einem Scheck über 5000 Euro in der Johannes-Reithalle. Sie überreichten Alfred Kramer und Franz Marpert vom Vorstand des Reitsportvereins Fortuna den Scheck. Das Reittherapiezentrum Stadtlohn hatte sich bei der Spendenaktion Lichtblicke, die landesweit in NRW bei den 45 Lokalsendern durchgeführt wurde, beim Sender WMW in Borken mitbeworben. Kramer, Marpert, die Reittherapeutin Freya Mels sowie Rita Althaus von der Verwaltung waren sprachlos über das große Weihnachtsgeschenk. Die Jury, so teilte Thies mit, habe in diesem Jahr das Reittherapiezentrum Stadtlohn aus der großen Anzahl der Bewerbungen ausgewählt, weil sie überzeugt war, das Geld an der richtigen Stelle für förderbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene anzulegen. „Darum haben sie den 1. Preis bekommen“, so Thies. „Wenn das neue Therapiepferd im kommenden Jahr in der Johannes-Reithalle in Stadtlohn angekommen ist, kommen wir wieder, um das Pferd kennenzulernen“, schloss er an. Lea Paßlick und Lennart Thies gingen nicht mit leeren Händen nach Borken zurück. Marpert schenkte ihnen zum Abschied auch ein Pferd – aus Holz, bunt, tragbar und pflegeleicht für Deko-Zwecke.

Von Allgemeine Zeitung