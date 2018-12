Nikolaus spendet für „Aktion Kind“

Gescher. „Nikolaus“ Thomas Kersting aus Gescher war in den zurückliegenden Wochen wieder sehr aktiv. Er besuchte Vereine, Kindergärten, Nachbarschaften, Stammtische und andere Bekannte. Dabei verbreitete er viel Freude und bat jeweils um eine kleine Geldspende. Den Gesamterlös in Höhe von 1320,18 Euro überreichte er nun an Simone Groth und Markus Hoge vom Stadtlohner Verein „Aktion Kind“. Dieser Verein, der auch in Gescher schon mehrfach aktiv geworden ist, erfüllt schwer kranken Kindern einen großen Wunsch. Die Vertreter des Vereins sicherten dem Nikolaus zu, dass die Spende zu 100 Prozent für diesen Zweck verwendet wird.

Von Allgemeine Zeitung