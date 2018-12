Gescher. In der Zeit vom 22. bis 23.12. kam es in Gescher und Hochmoor zu mehreren Sachbeschädigungen: Pappelweg, Garagentor beschmiert; Prozessionsweg und Feldstraße, Mercedes-Stern an Pkw abgebrochen; Fabrikstraße, Heckscheibenwischer an Pkw abgebrochen; Alter Postweg, Scheibenwischer an Pkw abgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Um Hinweise bittet die Kripo in Borken unter Tel. 02861-9000.

Von Allgemeine Zeitung