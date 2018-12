Losglück unterm Regenschirm

Sie sollten sich nicht täuschen, denn während Wasser vom Himmel strömte, strömten – mit Schirmen bewaffnet – auch die Adventskalenderfans zum vorweihnachtlichen Höhepunkt der Aktion herbei. „Schön, dass ihr gut beschirmt den Weg hierher gefunden habt, um dem lang ersehnten Regen zu trotzen“, freute sich Abendmoderator Christian Nolte und verwies sofort auf die attraktiven Preise der diesjährigen Sponsoren.

Natürlich ließ sich niemand zweimal bitten, weshalb die Losverkäufer im alten Brauhaus alle Hände voll zu tun bekamen. Und auch an den Verkaufsständen bildeten sich kleine Schlangen, um das ein oder andere Getränk, Bratwurst oder weihnachtliche Waffeln zu genießen. Selbst wenn das eher herbstliche Wetter den meisten Besuchern augenscheinlich weniger Lust auf winterlichen Glühwein denn auf Kaltgetränke machte, tat das der guten Stimmung keinen Abbruch. Schnell fieberte jeder der großen Hauptverlosung entgegen.

Auch in diesem Jahr sorgten dann die Gescheraner Unternehmen wieder für zahlreiche hochwertige Preise aus allen denkbaren Bereichen, von Tablets, Trikots, Sportzubehör und Spielzeug über Gutscheine, Getränke für Erwachsene und vieles mehr. „Sehr gut. Der nette Herr sieht aus, als würde er Würstchen lieben.“ Mit viel Humor brachte Nolte diese Preise in gewohnt lockerer Weise unter das Volk. Thomas Kersting schien am Tag vor Heiligabend das Glück besonders gepachtet zu haben und konnte gleich mehrfach hochwertige Preise aus den Händen des bekannten Feuerwehrmannes entgegen nehmen. „Kinder ziehen gerne rote und gelbe Lose, hab ich mir so gedacht“, lachte Kersting freudig, während er versuchte, all die Gewinne heil am Mann zu halten.

Ganz besonders gefiel Nolte die rote Farbe des Bademantels, den er an Lara B. (3 Jahre) als Gewinnerin aus der Wunschzettelwaldaktion beim Weihnachtsmarkt überreichen konnte. Immer wieder konnten sich aber auch zahlreiche andere Losbesitzer über Geschenke freuen, die nicht selten unterm Weihnachtsbaum landen oder auch an Silvester besonders passen sollten.

Birgit Meyer und Elke Würz vom Stadtmarketing Gescher konnten sich über ein dickes Lob, eine gehörige Portion Anerkennung und Applaus für ihr Mitwirken bei zahlreichen Glockenstadt-Events über das ganze Jahr und speziell für den erneut gelungenen Adventskalender freuen.