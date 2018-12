Pfadfinder bringen das Friedenslicht

Gescher. Das Friedenslicht aus Bethlehem trugen die Gescheraner Pfadfinder am Samstagabend in die Pfarrgemeinde St. Pankratius und St. Marien, nachdem es den Weg über Wien und Münster in die Glockenstadt gefunden hatte. Zahlreiche Familien nahmen die Gelegenheit wahr, das Licht in einer Laterne oder einer Kerze in die eigene Wohnung zu tragen. Am Heiligen Abend trugen die Gescheraner Pfadfinder das Friedenslicht auch in die evangelische Gnadenkirche. Auch hier hatten die Gläubigen die Möglichkeit, eine eigene Kerze am Friedenslicht zu entzünden und so den Frieden in die Familien zu bringen. Foto: sk

Von Allgemeine Zeitung