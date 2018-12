Wasserversorgungskonzept in Arbeit

Gescher. Einstimmig hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung mit der Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes beauftragt. Dazu sind alle Kommunen in NRW nach dem Landeswassergesetz verpflichtet. Bekanntlich werden die Stadt Gescher durch die Stadtwerke Gescher GmbH und der Ortsteil Hochmoor durch die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) mit Wasser versorgt. Bislang hatte es zum Thema Wasserversorgung keine schriftliche Berichtspflicht gegeben. Dieser formalen Pflicht will die Stadt Gescher nun mit einem Konzept, das der Bezirksregierung vorzulegen ist, nachkommen. Probleme bei der Wasserversorgung gebe es nach aktuellen Rückmeldungen der Versorger Stadtwerke und RWW nicht.