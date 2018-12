Grün statt grau ist angesagt

Gescher bildet zusammen mit Stadtlohn, Vreden und Südlohn die Vital.NRW-Region „berkel schlinge“. Die Idee, Firmengelände naturnah umzugestalten, ist vor einiger Zeit in Vreden entstanden. Am angedachten Beratungsprogramm zeigten auch die Bürgermeister der anderen Kommunen Interesse, sodass es in den Vital-Prozess eingebracht und genehmigt wurde. Konkret ist daran gedacht, Dächer und Fassaden zu begrünen, Park- und Lagerflächen zu entsiegeln und Firmenflächen insgesamt naturnah zu gestalten, ohne dass Betriebsabläufe gestört werden. So ließen sich neue Lebensräume für Insekten und Pflanzen schaffen. Ein „grünes“ Betriebsgelände biete Lebensqualität für die Mitarbeiter und sorge für ein attraktives Arbeitsumfeld. Auch aus Sicht des Klimaschutzes berge die naturnahe Gestaltung der Flächen Vorteile.

Geplant ist ein vierjähriger Förderzeitraum für alle interessierten Unternehmen in der Region „berkel schlinge“. Nach einer Eröffnungsveranstaltung in den jeweiligen Kommunen sollen die teilnehmenden Unternehmen an den Fachberater verwiesen werden. Am Ende erhalten sie einen Plan vom Firmengelände mit dargestellten Aufwertungsbereichen, Pflanzliste, Kurzbericht über den Pflegeaufwand und einen groben Kostenrahmen. Wenn ein Unternehmen bestimmte Maßnahmen innerhalb eines Jahres realisiert, erhält es den Eigenanteil von 250 Euro pro Beratung zurückerstattet. „Gleichzeitig erhält die Kommune mit dieser Vorgehensweise auch einen guten Überblick über die realisierten Maßnahmen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Rat.

Die Gesamtausgaben für das Beratungsprogramm belaufen sich auf 110 000 Euro. Dieser Betrag ergibt sich laut Vorlage aus 20 Fachberatungen für Gescher, Stadtlohn und Vreden sowie zehn Beratungen für Südlohn plus Kosten für Referenten und Marketing. 65 Prozent der Kosten werden über Vital.NRW getragen, weitere 3000 Euro steuert der Wissenschaftsladen Bonn e.V. bei. Sobald die Räte in allen vier Kommunen zugestimmt haben, sollen die Fördermittel bei der Bezirksregierung beantragt werden.