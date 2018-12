Unbekannte setzen Container in Brand

Gescher. Am Donnerstagnachmittag ist der Brand eines Altkleidercontainers am Marktplatz entdeckt worden. Es handelt sich um den Container an der Rückseite des angrenzenden Sportgeschäfts, wie die Polizei auf Anfrage erklärt. Die Feuerwehr rückte gegen 17 Uhr aus, um den Brand zu löschen, so die Kreispolizeibehörde am Freitagmorgen in ihrem Bericht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, sodass Zeugen gebeten werden, sich an die Kripo in Ahaus, Tel. 02561/9260 zu wenden.

Von Allgemeine Zeitung