„Es ist doch schön, wenn man direkt das Richtige bekommt“, sagt Julia Ganten vom gleichnamigen Uhren- und Optik-Geschäft. Besonders häufig habe sie kleine Edelstahl-Anhänger mit Kettchen verkauft. Entgegen dem Trend sei das Weihnachtsgeschäft bei Ganten in diesem Jahr etwas besser gelaufen, als im Vorjahr. „Vermutlich durch den einen zusätzlichen Tag. Denn letztes Jahr war Heiligabend auf einem Sonntag“, meint Ganten.

In der Weinhandlung Secco beobachtet Martin Pollmann, dass „das Weihnachtsgeschäft seit Jahren rückläufig ist“, da insbesondere die Bestellungen aus der Industrie weniger würden. „Wir denken, dass die Industrie viel mit Spenden arbeitet“, vermutet Pollmann, warum Betriebe weniger Geschenke für die Belegschaft ordern. Am umsatzstärksten seien die 14 Tage vor dem Fest gewesen, „da Wein scheinbar immer zum Schluss gekauft wird“, meint Pollmann.

Bei Mensing Bürobedarf ist der Chef schon mitten in der Inventur. „Das Weihnachtsgeschäft war durchwachsen, aber nicht schlecht“, verrät Bernhard Mensing. Im Spielzeugbereich sei es aber mau gewesen. „Da wird dann doch mehr online gekauft.“ Gut hingegen seien Dekoartikel gelaufen. „Da will man direkt sehen, ob es passt, anstatt online zu bestellen“, so Mensing. Gescher Cards würden auch schon mal über die Ladentheke gehen, aber ansonsten hätte sich der Gutscheinverkauf in seinem Geschäft in Grenzen gehalten.

Anders bei Schuh + Sport Gödde. „Ein unglaublicher Renner war das sichere Weihnachtsgeschenk“, sagt Inhaber Theo Gödde über die Gutscheine. „Denn Eltern haben ja keine Lust auf lange Gesichter am Heiligabend.“ Hausschuhe, Hoodies und Handschuhe habe Gödde ebenfalls „ohne Ende“ verkauft. Doch auch er spürt, dass vor allem die Generation zwischen 20 und 40 Jahren vermehrt online kaufe. „In Gescher gibt es leider keine richtige Einkaufsmeile“, findet Gödde. Die Geschäfte, die attraktiv seien und gute Beratung böten, lägen zu weit auseinander.

Derzeit profitiert das Sportgeschäft von einer weiteren „Traditionsveranstaltung“. Viele Hallensportler decken sich gerade für die Stadtmeisterschaften ein, die Freitagabend in der Dreifachturnhalle gestartet sind.