Bekannte Walzer und feurige Polkas

Gescher. Das bekannteste Neujahrskonzert der Welt findet alljährlich im Goldenen Saal in Wien statt. Im Sinne dieser Tradition kann auch das Publikum in Gescher klassische Musik mit Werken von Strauss, Brahms und Dvorak genießen: Am Donnerstag (3. 1.) findet im Theater- und Konzertsaal am Borkener Damm das Neujahrskonzert der M:LW Festival Philharmonie statt. Walzer, Polkas und Märsche erklingen. Dirk Klapsing, Intendant der Festivals „musik:landschaft wesfalen“, freut sich nach dem Erfolg der Neujahrstournee 2018 auf die Fortsetzung 2019.

Von Allgemeine Zeitung