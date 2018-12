Menschen und Mannschaften im Fokus

Gescher. Eine besondere Art der Sportlerehrung findet am 4. Januar in Gescher statt. Der Stadtsportverband (SSV Gescher e.V.) ist im Jahr 2018 mit der Bitte an alle Sportbegeisterten in Gescher herangetreten, in den verschiedensten Kategorien Menschen und Mannschaften zu melden, die durch besondere Leistungen im Sport in den Vorjahren aufgefallen sind. Hierbei gehe es nicht im klassischen Sinne um Leistungen im Spitzensportbereich, sondern um den Maßstab der persönlichen Entwicklung und des außerordentlichen Engagements von Sportlern/Mannschaften und von Trainern und Ehrenamtlern.

Von Allgemeine Zeitung