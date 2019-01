Wehr bewältigt 241 Einsätze

Zu Beginn der Veranstaltung konnten die beiden Löschzugführer Stefan Theßeling und Alexander Weever einen Großteil der Einsatzmannschaft begrüßen. Neben verschiedenen Berichten standen auf dieser Versammlung auch Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt.

Zunächst stellte Alexander Weever laut einem Bericht der Wehr die Einsatzstatistiken (nebenstehender Infokasten) vor. Dann folgte der Bericht des Kassierers Andreas Wissen. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt nach der Kassenprüfung zu Beginn des neuen Jahres.

Über die Aktivitäten der Kreisbereitschaft berichtete Markus Sundrum. Diese Gruppe trifft sich einmal im Monat zusätzlich zum normalen Dienst, um besondere Themen zu beüben.

Schriftführer Andreas Rudde wusste über die besonderen Ereignisse innerhalb der Feuerwehr in 2018 zu berichten. Dabei wurde erneut deutlich, wie vielfältig die Erlebnisse in der Feuerwehr sind, denn Rudde dokumentierte nicht nur Einsatztätigkeiten, sondern auch ein reiches Vereinsleben.

Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen nahmen einen Großteil der Versammlung ein. Die Beförderungen nahm der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Markus Terwey, vor. So wurden Lukas Büter, Matthias Ernst und Luca Mance zu Unterbrandmeistern befördert.

Anschließend sprach man die Beförderungen von Paul Scharfenberg, Hendrik Brocks, Justus Köjer, Jacqueline Kramme und Chris Barton zu Oberfeuerwehrmänner bzw. Oberfeuerwehrfrau aus.

Nach der Grundausbildung sind Florian Pollmann, Daniel Oberwies, Noah Roling, Felix Osterkamp und Erik Stomp zu Feuerwehrmännern ernannt worden.

Niklas-Levent Bökenkamp und Daniel Osterkamp wurden aus der Jugendfeuerwehr zu Feuerwehrmannanwärter in die Einsatzabteilung übernommen. Zusätzlich wurden Noel Schwerma und Lucas Stahn als Quereinsteiger in die Feuerwehr aufgenommen.

Markus Klümper erhielt für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Gescher die Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren NRW.

Einen Wechsel des Sicherheitsbeauftragten der Feuerwehr Gescher stand auch noch auf dem Programm. Für seine beinahe 18-jährigen Tätigkeit als Sicherheitsbeauftragter erhielt Alexander Weever ein Präsent. Anschließend wurde Johannes Watermeier zum neuen Sicherheitsbeauftragten ernannt.

Für die erstmalige Teilnahme am Leistungsnachweis erhielten Erik Stomp, Felix Osterkamp und Malte Hagemann das Leistungsabzeichen der Stufe Bronze, Justus Köjer für die dreimalige Teilnahme das Leistungsabzeichen in der Stufe Silber. Für die fünfmalige Teilnahme erhielt Lukas Büter das Abzeichen in Gold, Andre Schepers für die 10. Teilnahme das Abzeichen Gold mit blauem Hintergrund, Markus Sundrum und Andy Jung für 20 Teilnahmen das Abzeichen Gold mit grünem Hintergrund und Alexander Weever für die 25. Teilnahme das Abzeichen Gold mit der Sonderstufe 25.

Den Dienstplan für 2019 stellte Ralf Beuker ebenso vor wie die angepassten internen Statuten des Löschzuges Gescher. Diese Änderungen brachte er jeweils zur Abstimmung.