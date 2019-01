Sternsinger sind bereit für ihre Aktion

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Pankratius und St. Marien bereiten sich auf ihren Auftritt vor: An diesem Samstag (5.1.) werden sie in einem Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Pankratius-Kirche gesegnet und in die Gemeinde ausgesandt. „Wir gehören zusammen“ lautet das Leitwort der Aktion aus Peru, dem Beispielland der Sternsingeraktion 2019, die ganz besonders Kinder mit Behinderungen aus der ganzen Welt in den Blick nimmt. Die Sternsinger machen sich auf den Weg, um für notleidende Kinderweltweit zu sammeln und den Segen in alle Häuser Geschers zu bringen. Die Rückkehr der Sternsinger ist am Sonntag in der Messe um 11 Uhr. Foto: sk

Von Allgemeine Zeitung