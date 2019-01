Sternsinger klopfen heute an die Haustüren

Bereits gestern nahmen sich einige Gruppen mit ehrenamtlichen Fahrern das Gewerbegebiet vor, um auch hier um Spenden für Kinder in Not zu bitten. Am heutigen Samstag findet um 9 Uhr der Aussendungsgottesdienst mit Pfarrer Hubert von der Heide statt. Dieses weltweit größte Hilfswerk von Kindern für Kinder hat in vielen Jahren in der Gemeinde regen Zuspruch gefunden, wie auch die jeweiligen Sammelergebnisse deutlich machen. Auch diesmal hoffen die Sternsinger auf freundlichen Empfang und großherzige Spenden. Die Bürger sollten sich hauptsächlich vormittags auf diesen Besuch einstellen. Auf die Sammler, Fahrer und Helfer wartet nach getaner Arbeit ein Mittagsmenü im Pfarrheim.