Wenn Wiener-Walzertöne wogen

Gescher. Der Besucherstrom bewies die Beliebtheit der Neujahrskonzerte der M:LW Festival Philharmonie im Theater- und Konzertsaal in Gescher: Dirk Klapsing als Kurator und Initiator der Konzertreihe der musik:landschaft westfalen freute sich auch am Donnerstagabend über knapp 380 Besucher, darunter Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Dabei trafen die Zuhörer auf bekannte Gesichter, denn das Orchester unter der Leitung von Martin Panteleev und der Solist József Lendvay (Violine) hatten die Gescheraner schon beim letzten Neujahrskonzert 2018 in den Bann gezogen.

Von Elvira Meisel-Kemper