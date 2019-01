Ausgezeichnete Sportler

Gescher. „Eigentlich ist es nun wirklich nicht schwer zu erkennen, was er macht“, kündigte Moderator Jochen Inkmann den nächsten Sportler bei der Sportlerehrung in der Dreifachhalle am Borkener Damm an. Stimmt. Mit dem Compoundbogen in der Hand, ist klar, dass Alexander Böing Bogenschütze ist. Er engagiert sich in der Bogenschützenabteilung des FC Fiat und räumte neben einer Zweitplatzierung im Team bei den deutschen Meisterschaften auch viele weitere Titel wie Regionalmeister oder Landesmeister „Outdoor“ ab. Für seine Leistung erhielt er die begehrte Auszeichnung zum „Sportler des Jahres“ und reiht sich damit bei zahlreichen Trainern, Sportlern und Ehrenamtlern ein, die an diesem Abend durch den Stadtsportverband Gescher (SSV) zu Titelträgern rund um den Sport ernannt wurden.

Von André Nitsche