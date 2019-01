Obduktionsergebnis nicht eindeutig

Gescher. Die Obduktion des 48-jährigen Mannes, den Rettungskräfte am Samstagabend - wie berichtet - mit einer Stichverletzung tot in seiner Wohnung am Amselweg gefunden haben, hat kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt erklärte am Dienstag: "Die Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik Münster erbrachte keinen eindeutigen Hinweis auf ein Fremdverschulden." Fest stehe allerdings, dass die Verletzungen für den Tod des 48-jährigen Manns aus Gescher ursächlich seien. Die Mordkommission ermittelt deshalb weiterhin in jede Richtung. Das letzte Lebenszeichen des Gescheraners datiert vom Neujahrsmorgen. Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251/275-0.

Von Allgemeine Zeitung