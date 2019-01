Auch Estern soll Glasfaser bekommen

Gescher. Der Glasfaserausbau im Gescheraner Außenbereich soll weitergehen. Aktuell läuft die Vorvermarktung in Estern. Unter der Voraussetzung, dass mindestens 70 Prozent der anschließbaren Haushalte mitmachen, möchte die telkodata GmbH aus Stadtlohn hier ein Glasfasernetz bauen und betreiben. Eine Informationsveranstaltung hierzu findet am Donnerstag (10. 1.) um 20 Uhr in der Gaststätte Damm statt. Hier erfahren Interessierte alles Wissenswerte rund um Ausbau, Kosten, Eigenleistung und technische Möglichkeiten. Die Vorvermarktung in Estern läuft bis zum 15. Februar. Ansprechpartner für das Projekt sind Dirk Strotmann, Johannes Kemper, Hermann Schulze Iking und Heike Twyhues (Wirtschaftsförderung der Stadt Gescher).

Von Allgemeine Zeitung