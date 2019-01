Zwei Einbrüche am Wochenende

Gescher. Durchs Fenster in Wohnräume eingedrungen sind unbekannte Täter am Wochenende in zwei Fällen in Gescher. Zunächst verschafften sie sich gewaltsam Zugang in ein Gebäude am Fürstenkamp. Der oder die Täter erbeuteten dort Schmuck. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 22.35 Uhr. Der zweite Fall spielte sich am Prozessionsweg ab: Unbekannte brachen dort am Sonntag zwischen 14.45 Uhr und 18.10 Uhr in ein Wohngebäude ein; ob und was sie dort entwendeten, stand zunächst noch nicht fest. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung