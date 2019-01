Winterwanderung durch die Fürstenkuhle

Hochmoor. Auch im Winter hat das Naturschutzgebiet Fürstenkuhle in Hochmoor seinen Reiz. Moorlandschaften wie diese sind die Heimat seltener Tiere und Pflanzen. Die Biologische Station Zwillbrock veranstaltet am Samstag (26. 1.) um 15 Uhr eine „naturkundliche Erlebniswanderung“. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Schautafel am Vennetütenweg. Wasserfestes Schuhwerk und unauffällige Kleidung sind mitzubringen, heißt es. Die Moorwanderung unter Leitung der Naturpädagogin Magdalene Heinze ist circa drei Kilometer lang und dauert zwei Stunden. Kosten: zehn Euro. Infos und Anmeldung unter Tel. 02564/98 60 20.

Von Allgemeine Zeitung